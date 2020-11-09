قراءات سياسية حول التغيرات بالمنطقة الفلسطينية والعربية مع فوز بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي ناجي البطة: "إن فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، كان نتيجة نفور من قبل المواطن الأمريكي حول السياسة العنصرية العنيفة المتبعة من دونالد ترامب سواء كان داخلياً أو خارجياً، الذي شوه الصورة الديمقراطية الامريكية."



وأضاف البطة: "أن أمريكا تحاول تسويق نفسها للعالم أنها الدولة التي تحترم حرية الشعوب وتقرير المصير، وتعديل السياسات لدى الإدارة السابقة، حول نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالسيادة هضبة الجولان لإسرائيل، وبالتالي الرسالة التي تريد توصيلها أمريكا هي الرجوع إلى النهج التقليدي".



أوضحَ أن حزب الديمقراطية، انه يتبع السياسات القديمة كمثل الرؤساء السابقين مختلفاً تمام عن سياسية ترامب التي تقوم على الحرب، وبالتالي كل الدلال الذي تجاوزته الدول الخليج التي لا تحترم قيم الدول والقانون الدولي، سيتم محاسبتهم خصوصاً في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإعادة صياغة العلاقات الإيرانية كما كانت سابق.



وتابع أن السياسة الخارجية الأمريكية، ستعيد ترتيب نفسها، ولن تكون منحازة للطرف الإسرائيلي، كما فعل ترامب حول (صفقة القرن) وفرض السيادة على الجولان، وبالتالي بايدن، سيعمل على إيجاد توزان، خصوصاً أن الديمقراطيين يعملون على بعض حساب لدى الشعوب، وليس الحكام، حتى لا تكون أمريكا مكروه في المنطقة العربية، منوهًا لن يكون هناك فظاظة في الدعم المفتوح وغير المقيد لدى الإسرائيليين.



وأشارَ إلى أن السلطة الفلسطينية، لا تمتلك آراء قوة لا مع ترامب أو بادين، حتى الموضوع يكمن في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام من أجل الوصول إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وتحدث الكاتب والمحلل السياسي، محمد مصلح: "أن مسائل قلب موازين سياسة الشرق الأوسط ليست بهذا الحجم، كونها مرتبطة بقضيتين؛ الفوضى التي صنعها ترامب في المنطقة، وحتى على مستوى العالم، والملف النووي الإيراني، إنما سيعمل على إعادة العقلنة السياسية الأمريكية بالمصلحة الأول، ثم المصالح الثنائية مع إسرائيل".



وأضاف مصلح: "أن فوز بايدن بالانتخابات والسياسة المتبعة له، ستُضر إسرائيل أكثر من نفعها، خاصة أنه ورد على لسان المحللين السياسيين الإسرائيليين، ورئيس الوزراء السابق أولمرت، يتوقعون بتغير كبير في السياسة الأمريكية الخارجية التي تتخالف مع مصالحهم السابقة في عهد ترامب".



وأوضحَ، أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية مبنية على حماية أمن إسرائيل، التي تعتبر جزءًا من مشروع الاستعماري بالمنطقة، ولكن لن يكون هناك تراخٍ إسرائيلي كبير على المنطقة العربية، كون بايدن يتبع منهجه التقليدي لدى السياسة الأمريكية.



ونّوه إلى أن بايدن سيعمل على تعديل المنهج المتبع لدى الإدارة السابقة في ملف القضية والملف الإيراني، لذا سيقوم بادين على إعادة أهمية دور السلطة وفتح مكتب منظمة التحرير في أمريكا وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية واسترجاع الأموال وتجديد فكرة طرح حل الدولتين، كل هذا يأتي حول قراءات مستقبلية، مشيراً إلى أن نتنياهو لن يكون في السلطة وخارجة اللعبة السياسية، من أجل عودة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية كما كانت عليه بالسابق.



ولفت الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل إلى أن قلب موازين سياسة الشرق الأوسط، لن تكون بالمعنى الإيجابي، إنما تتخذ سياسات جديدة لا تتطابق مع السياسة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة ترامب، فنحن أمام تعديلات سياسية لا تخرج عن التزام أمريكا وبايدن بمصلحة إسرائيل حول تطبيع العالم العربي، وفتح أبوابها لدى الاحتلال.



وأوضحَ عوكل، أنه لن يكون هناك ردة فعل لدى دول الخليج في الصراعة مع أمريكا، كون التاريخ الخليجي لم يشهد صراعات، وبالتالي ستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على عدم انكسار العلاقات الأمريكية الخليجية دون الوصول إلى خلافات سياسية بينهم، حسب ما قال بايدن.



وبين أن بايدن لم يمضِ في السبيل الذي اتجه إليه ترامب، الذي اتخذ أسلوب الحقائق على الأرض بدون سياسات أو حوارات وتجاهل تام للقضية الفلسطينية، وهذا لا يتفق به بايدن خاصة سياسة (صفقة القرن)، بل يرى الالتزام بالمفاوضات وإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي لـ (أونروا)، وهذا لا يعني شطب ما فعله ترامب تجاه السياسة الأمريكية، ولكن تعديلات في إدارة أزمة المفاوضات، ومراعاة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والانحياز لإسرائيل دون تجاهل السلطة، والمنطق السياسي الذي تتحدث به.