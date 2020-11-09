اشتية: قررنا تشديد الإجراءات المتمثلة بوضع الكمامة ومنع الأعراس وبيوت العزاء





رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة، العمل على مسار سياسي جدي، مستند لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، والاعتراف بفلسطين، والعمل على إنهاء الصراع".وأضاف اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الاثنين، في رام الله: "نتطلع لعلاقات ثنائية فلسطينية وأمريكية دون أن يرتبط ذلك بإسرائيل، تكون مبينة على أساس احترام قيم الحق والعدل والمساواة، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار".وأشار اشتية، إلى أن الاستيطان عدو السلام، وعلى الحكومة الإسرائيلية، أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية، ومصادرة الأراضي وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، لافتاً إلى أن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بلغ أكثر من 750 ألف مستعمر، ويشكلون 25% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "لقد حان الوقت لإسرائيل، أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديموغرافي، حيث لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، عدد الاسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص".وفي سياق آخر، أكد اشتية، أنه بعد أيام، يحيي الفلسطينيون الذكرى 32 لإعلان استقلال دولة فلسطين، والذي اعترفت بها دول العالم؛ لتكون دولة غير عضوة في الأمم المتحدة، والعديد من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.وقال: "بهذه المناسبة، أدعو دول أوروبا، وبقية دول العالم، أن تخطو خطوة نحو كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين، ولجم مخططات الاستيطان والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة".وأضاف اشتية: "إن العالم مطالب بأن يقف مع شعب فلسطين وإنهاء الاحتلال، وتدفيع إسرائيل ثمن عدوانها المستمر".وتابع اشتية بقوله: "يحيي شعبنا أيضاً يوم بعد غد الذكرى 16 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، الذي دفع حياته ثمناً لصموده وثباته على الثوابت، واليوم يواصل الرئيس أبو مازن السير على ذات الطريق، ويواجه أصعب الضغوط، وقد صمد ونحن معه وشعبه"، مؤكداً أنه سيشارك باسم الرئيس محمود عباس والوزراء في الذكرى.وفي سياق منفصل، هنأ اشتية الأسير ماهر الأخرس على انتصاره وصموده في معركة الأمعاء الخاوية، داعياً المؤسسات الدولية التدخل للإفراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم، محملاً الاحتلال مسؤولية سلامتهم، وخاصة أن منهم اصيب بفيروس (كورونا).وطالب اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوفير فريق طبي يشرف على سلامتهم، معرباً على جهوزية الحكومة بإرسال هذا الفريق؛ لمتابعة الظروف الصحية وإجراء ما يلزم من فحوصات للأسرى.ودان رئيس الوزراء، قتل قوات الاحتلال للشاب بلال رواجبة على حاجز طريق نابلس، متقدماً لعائلته بخالص العزاء.وفي سياق مختلف، قال اشتية: "تدارست لجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية والمحافظون، قبل يومين، الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) في فلسطين، واطلعوا على أعداد الاصابات اليومية والإجراءات المتخذة من دول العالم من إغلاقات للمنشآت اليومية وغيره".وأضاف: "ولكي نتجنب أية إغلاقات تعكس نفسها سلباً على حياتنا اليومية، فقد قررنا تشديد الإجراءات المتمثلة في الالتزام بوضع الكمامة، وخاصة في الأماكن المغلقة، ومنع الازدحام والأعراس وبيوت العزاء، ووضعنا بروتوكولاً مشدداً للصلاة في المساجد، وسيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، لذلك أدعوكم للالتزام والمساهمة معنا في هذه الحرب على الفيروس".وأشار إلى أن مجلس الوزراء، سيناقش اليوم، اتفاقية تعليمية مع الجمهورية التركية في مجال التعليم، واتفاقية مع البنك الأوروبي، والقضايا المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية، وخطة لتعزيز الرواية الفلسطينية، وتقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين، وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صندوق حوادث الطرق، نظام توظيف الخبراء، وتقرير من وزراء (كورونا) خاصة في فصل الشتاء، وقضايا متعلقة بالمالية العامة، وتقرير من وزيري الداخلية والخارجية، وتقرير حول الأوضاع في القدس والمحافظات الجنوبية".