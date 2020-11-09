لجنة القدس تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة للتراجع عن إجراءات سابقتها المنتهكة لحقوق الفلسطينيين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب د. أحمد أبو حلبية: "إن الاحتلال الصهيوني، يسارع في تدنيس قدسية مدينة القدس والأقصى من خلال عدة إجراءات من بينها اقتحامات المستوطنين والمطبعين".



وأوضح أبو حلبية في مؤتمر صحفي، أن الاحتلال الصهيوني رفع وتيرة الاعتداءات على حراس الأقصى والمرابطين فيه، ومنع الكثير منهم من دخول الأقصى لفترات متفاوتة، مشيراً إلى أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، شجعه على المضي في هذه الممارسات.



وبين أن الاحتلال، مستمر في حفرياته تحت الأقصى المبارك، مما تسبب بانهيارات أرضية عديدة، مؤكداً أن الاحتلال يسعى من خلال ممارساته إلى إلغاء دور الأوقاف الإسلامية في القدس والوصاية الأردنية.



وأشار إلى أن الاحتلال ماضٍ في سياسة مصادرة الأراضي، خاصة القريبة من الأقصى المبارك، لإقامة مشاريع مختلفة منها حدائق تلمودية وبؤر استيطانية، لمحاصرة الأقصى.



وعبر عن أسفه دعم دولة الإمارات للاستيطان من خلال الاستثمار في مشاريع الاستيطان بالقدس المحتلة، الأمر الذي يؤدي لتغيير الواقع الإسلامي للقدس، وطمس الحضارة الإسلامية العربية الأصيلة، وتزوير التاريخ، لإحكام السيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية بالقدس.



وأوضح أبو حلبية، أن مقبرتي مأمن الله، وباب الرحمة من أبرز المناطق التي يعمل الاحتلال على سرقة الأراضي منها كونها تحيط بالأقصى من الناحيتين الغربية والشرقية، حيث أقام حدائق على الأراضي، التي سرقها من المقبرتين الإسلاميتين، ومتحف التسامح وشق الطرق، وغيرها من المشاريع.



وأشار إلى أن الاحتلال ماض في سياسة هدم آلاف منازل المقدسيين، حيث يعد العام الجاري الأعلى نسبة منذ احتلال القدس عامي 1948 و1967، في استفزاز واضح للمسلمين، وخدمة لأهداف جماعات (الهيكل) المزعوم.



ودعا النائب المقدسيين للاستمرار في صمودهم ورابطهم في القدس والأقصى، وإفشال مخططات الاحتلال، مطالباً القيادة الأردنية، بتفعيل دورها أكثر في الدفاع عن القدس والمقدسات.



وشدد على ضرورة أن يقدم العرب والمسلمون كل الدعم والعمل على تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال، مطالباً الإدارة الأمريكية الجديدة، بإنهاء كافة الإجراءات الخطيرة التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، بحق مدينة القدس والأقصى، والحقوق الفلسطينية.