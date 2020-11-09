الاحتلال يعتقل شابين من طوباس على حاجز الحمرا العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة طوباس، أحدهما أسير محرر.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر بشير إياد عبد الرازق، والشاب مصطفى شحروري، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.