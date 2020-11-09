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شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية بشرى الطويل

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية بشرى الطويل
رام الله - دنيا الوطن
أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية بشرى الطويل، وتمديد اعتقال الصحفي ظاهر، والحكم على الصحفي مرداوي.

وتتوالى فصول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه، متنكرة بذلك لكل الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية، المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولة بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية، وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الزميلة الصحفية بشرى الطويل، مساء الأحد 8 تشرين الثاني/ نوفمبر2020 على حاجز عسكري قرب مستوطنة (بتسهار) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أثناء عودتها من مدينة جنين.

وتعمل الصحفية بشرى الطويل لدى شبكة (أنين القيد)، وتعرضت للاعتقال عدة مرات لدى قوات الاحتلال، فضلاً عن التنكيل والضرب خلال السنوات الماضية، ومنعها من التغطية الإعلامية، وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت عنها بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري.

كما يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تمديد سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي عبد الرحمن ظاهر بعد جلسة عقدتها محكمة
الاحتلال يوم الخميس الماضي، علماً أنه تم اعتقاله يوم الثلاثاء 27
تشرين الأول/ أكتوبر 2020م بعد مداهمة منزله بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويستنكر المنتدى حكم سلطات الاحتلال على الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي بالسجن لمدة عشرة أشهر.

ويعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني، ويجدد مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة التحرك من أجل وقف تغول الاحتلال على الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، كما يدعو المنظمات الحقوقية الدولية لتفعيل دورها بمحاسبة وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين،
التي وصلت حد القتل العمد والمباشر، فضلاً عن الاستهداف المتواصل بمختلف أشكال الاستهداف.

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني، الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل
عزيمة وإصرار، ولسان حالهم: "لن يرهبنا الاحتلال بكل أدوات بطشه، ولن يمعنا سيف الاعتقال من فضح جرائم الاحتلال، ونقل معاناة شعبنا للعالم أجمع"، مواصلين دور ورسالة فرسان الإعلام الفلسطيني، الذين قضوا نحبهم، والذين يقبعون خلف زنازين الاحتلال الغاشم.

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