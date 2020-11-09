الرئيس عباس يُهنئ ملك كمبوديا بالعيد الوطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.



وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل، التي تجمع الشعبين والبلدين، وتقديره لمواقف كمبوديا، الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة، وصولاً لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.