نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة





وقال نادي الأسير: إن أربعة مواطنين، جرى اعتقالهم من

الخليل بينهم أشقاء وهم: مصعب نضال الزغير (28 عاماً)، وشقيقه صلاح (29 عاماً)، بالإضافة إلى مؤيد وليد عمرو (28 عاماً)، ومحمد يوسف شاهين (27 عاماً).



وجرى اعتقال لمواطن من طولكرم، وهو عماد فهمي عمار (38 عاماً)، وطفلين من بلدة العيساوية في القدس وهما: محمد سامر أبو ريالة، وعيسى ظافر أبو ريالة، ويضاف للمعتقلين ليث عمار من مخيم قلنديا، ومحمد صلاح المساعيد من مخيم عايدة في بيت لحم، وبشير إياد عبد الرازق، ومصطفى عماد دراغمة، وكلاهما من طوباس.



ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الأسيرة السابقة بشرى الطويل، علماً أنها تحررت من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أشهر.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين (11) مواطناً من الضفة.