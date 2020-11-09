مركز (حماية) يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية بشرى الطويل



ووفقاً لمتابعة المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020م ، الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل من سكان البيرة على حاجز طيار على طريق (يتسهار)، جنوب مدينة نابلس، ونقلتها إلى مكان مجهول.



وجدد المركز إدانته استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر، وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف الصحفيين، واستمرار الاعتقالات التعسفية، وما يرافقها من إهانة وإذلال والاستيلاء على معدات وممتلكات الصحفيين، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة، لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وجدد تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجمل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتهم الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي، كما ويطالب الاتحاد الدولي للصحافة وكل الهيئات المعنية بحقوق الصحفيين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الصحفية الطويل وزملائها الصحفيين، كما يدعو لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في ظل استمرار تقاعس المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه ضمان حمايتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز (حماية) لحقوق الإنسان، تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال، بإعادة اعتقال الصحفية المحررة بشرى الطويل.