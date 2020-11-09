تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، أسعار الخضراوات واللحوم والبیض والدجاج في أسواق قطاع غزة.
وفیما یلي أسعار الخضار واللحوم والدجاج، كما نشرتھا وزارة الزراعة في غزة:
طماطم: 4
خيار 3.3
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 3
زھرة 3
قرع 2
لیمون 1.7
ملوخیة 2
فصولیا 3
بیض 10
دجاج 13
لحمة 35.
نشرت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، أسعار الخضراوات واللحوم والبیض والدجاج في أسواق قطاع غزة.
وفیما یلي أسعار الخضار واللحوم والدجاج، كما نشرتھا وزارة الزراعة في غزة:
طماطم: 4
خيار 3.3
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 3
زھرة 3
قرع 2
لیمون 1.7
ملوخیة 2
فصولیا 3
بیض 10
دجاج 13
لحمة 35.
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