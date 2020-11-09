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شؤون فلسطينية

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في رفح

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ الكبرى، في محافظة رفح، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الدورة الأولى من، صباح يوم الاثنين، جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم، عن تسجيل حالة وفاة و270 إصابة جديدة بـ (كورونا) في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

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