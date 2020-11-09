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شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دانت لجنة دعم الصحفيين، بشدة، اليوم الاثنين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية بشرى الطويل، على حاجز عسكري قرب مستوطنة (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، يوم أمس.

ونددت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" باستمرار سياسة الاحتلال في محاكمة الصحفيين، حيث أقدمت على محاكمة الصحفي مجاهد مرداوي، بالاعتقال لمدة عشرة أشهر.

وحذرت اللجنة، من ارتفاع مؤشر عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والذي وصل إلى 25 صحافياً.

وقالت لجنة دعم الصحفيين: إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية بشرى الطويل (27 عاماً) على حاجز عسكري قرب مستوطنة (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، أثناء عودتها من مدينة جنين، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الطويل بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي وهي مصورة صحافية و "ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى.

وأضافت اللجنة، بأن الاحتلال أقدم على محاكمة الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) من بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالسجن لمدة عشرة أشهرـ وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ اعتقاله بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر على (معبر الكرامة) أثناء عودته من ماليزيا، بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

وذكرت اللجنة، أنه وفي الآونة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين بينهم: طارق أبو زيد، وعبد الرحمن الظاهر، وأسامة شاهين، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 صحافياً وإعلامياً، من بينهم (9) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8)آخرين معتقلين إدارياً، فيما ينتظر (9) موقوفين في أقبية ومراكز التحقيق مع استمرار تجديد اعتقالهم دون محاكمة ودون تهمة تذكر بحقهم، لافتة إلى أن من بين الصحفيين الصحفيتين ميس أبو غوش وبشرى الطويل.

ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين، فقد رصدت تقاريرها (64) حالة اعتقال واحتجاز، و(39) إصدار أحكام وتمديد وتثبيت أوامر اعتقال وإبعاد بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي 2020.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن قوات الاحتلال، واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية الحق بحرية الرأي والتعبير.

وأكد الصحفي صالح المصري، رئيس لجنة دعم الصحفيين، أن سلطات الاحتلال، تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم، رافضاً بشدة حملات الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين.

وطالبت رئيس اللجنة المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين، داعياً المؤسسات الحقوقية لفضح الاحتلال في كل المحافل الدولية والضغط على إسرائيل لوقف ملاحقتها للصحفيين والإفراج عن 25 صحفياً معتقلين داخل سجون الاحتلال.

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