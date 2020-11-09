فصل مفاجئ لخطي كهرباء بغداد و"القبة" شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه جرى فصل مفاجئ لخطي بغداد و"القبة" المغذيين لمحافظة غزة.



وأوضحت الشركة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" أن الفصل، جرى من الجانب الإسرائيلي، وأن هناك تواصلاً مع الجهات المختصة؛ لمعرفة السبب وضمان عودة الخطوط للعمل.