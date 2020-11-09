وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير وقع قبل أيام في رفح

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مواطن، صباح اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته في حادث سير وقع قبل أيام.



وأفادت شرطة المرور، بوفاة المواطن نبيل أحمد السطري (51 عامًاً)، من سكان محافظة رفح، متأثراً بإصابته في حادث سير وقع بتاريخ 5/11/2020م.