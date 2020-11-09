النائب العام يجتمع بلجنة إعداد دليل إدارة مسرح الجريمة











رام الله - دنيا الوطناجتمع النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، بلجنة إعداد دليل إدارة مسرح الجريمة، بعد انتهائها من إعداد المسودة الأولى للدليل، وناقش النائب العام مع رئيس وأعضاء اللجنة الملاحظات الشكلية والإجرائية على مسودة الدليل، وتم التوافق على تعديل بعض الملاحظات، وفق ما تم مناقشته طبقاً للأصول العلمية والخبرات العملية، على أن تعرض المسودة النهائية على النائب العام للاعتماد.وسيعتبر دليل إدارة مسرح الجريمة مرجعاً أساسياً لأعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، بما يضمن الحفاظ على مسرح الجريمة، ومراعاة سلامة الإجراءات ودقتها وشموليتها وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في جمع الاستدلالات بمسرح الجريمة، وبما يضمن الحفاظ على أدلة الإثبات وتوثيقها، ويؤسس لتحريك الدعوى الجزائية، وتقديم الجُناة لقبضة العدالة.وكان النائب العام، قد شكل لجنة إعداد دليل إدارة مسرح الجريمة برئاسة وكيل النيابة أ. علاء شبلاق، وعضوية كل من وكيل النيابة أ. هيثم مهنا، رئيس وحدة المظالم، النقيب يوسف حمد، ممثلاً عن إدارة الأدلة الجنائية، والنقيب محمد النخالة، ممثلاً عن إدارة المباحث العامة، والنقيب مشعل البلتاجي، ممثلاً عن إدارة التفتيش والرقابة في الشرطة، وذلك في إطار سعي النيابة العامة إلى تطوير العمل الفني، ضمن خطتها للعام القادم 2021م بما يسهم في تعزيز العدالة سيادة القانون.