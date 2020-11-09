شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة، و270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الصحة بغزة، تعافي 210 حالات، بعد إجراء 2371 فحصاً مخبرياً، مبينة أن حالة الوفاة، كانت للمواطنة أميرة خضر قروط (63 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي، وهي من مدينة غزة.

وذكرت، أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 8740 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3014 حالة، والمتعافون 5687 حالة، فيما عدد الوفيات 39.

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