دولي

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، بعدما أطلق جندي النار، في مطار (بالتيمور)، العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة (تاس) عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: "عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة، جراء الحادث، ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر (20 عاماً). 

بدورها، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.

أخبار ذات صلة

إدارة ترامب ترفض التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي بالعمل

إدارة ترامب ترفض التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي بالعمل

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل

الرئيس الإيراني: فوز بايدن فرصة للعدول عن سياسة ترامب المؤذية

الرئيس الإيراني: فوز بايدن فرصة للعدول عن سياسة ترامب المؤذية

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت &#34;نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة&#34;

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة"

وزير إسرائيلي يُحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط

وزير إسرائيلي يُحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط

شاهد: موكب ترامب يُغادر البيت الأبيض دون معرفة الوجهة

شاهد: موكب ترامب يُغادر البيت الأبيض دون معرفة الوجهة

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في رفح

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في رفح

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فصل مفاجئ لخطي كهرباء بغداد و&#34;القبة&#34; شرقي قطاع غزة

فصل مفاجئ لخطي كهرباء بغداد و"القبة" شرقي قطاع غزة

الاحتلال يُجري تجارب لإطلاق قذائف هاون في &#34;غلاف غزة&#34;

الاحتلال يُجري تجارب لإطلاق قذائف هاون في "غلاف غزة"

الفاجعة لم تنتهِ.. في الذكرى الـ 19 للهجمات على برج التجارة العالمي

الفاجعة لم تنتهِ.. في الذكرى الـ 19 للهجمات على برج التجارة العالمي

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير وقع قبل أيام في رفح

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير وقع قبل أيام في رفح

منوعات

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

عربي

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا