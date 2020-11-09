حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إنه لا بد لنا من اعتماد مبادئ الحوار الأخوي والتفاهم بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية بكافة المستويات الشعبية والرسمية لتكريس أسس الوفاق والتقاربومد جسور المحبة والأخوة والعيش المشترك وقبول الآخر وتبادل الثقة بوطن واحد ليكون قاعدة المواطنة ومبدأ سيادة القانون والمساواة من أجل وطن يضمن للجميع العيش بحرية و كرامة".



وأوضح عيسى، أن الحوار المسيحي – الإسلامي أصبح على المستوى الحياتي والمصيري المشترك، حتميا نظرا للأحداث والتغيرات في المنطقة ، فالقضايا واحدة لأننا نحيا في وطن واحد، يحذونا أمل في مستقبل مشرق واحد، كما وان الحوار يؤصل المواطنة والهوية العربية للمسيحيين والمسلمين على حد سواء في الشرقالأوسط وأن المنطقة التي خرجت منها المسيحية إلى العالم كله وما زالت هي المكان الذي يقصده مسيحيو العالم أجمع لزيارة الأماكن المقدسة ومن هذه المنطقة أيضا خرج الإسلام إلى العالم وما زالت هي المكان الذي يقصده مسلموالعالم لأداء فريضة الحج.



وأشار إلى أن المتابع والمدقق في تطور العلاقات الإنسانية وتوجهات أتباع الديانتين المسيحية والإسلام يرصد تصاعد الاهتمام بالحوار الإسلامي المسيحي كضرورة لتخفيف التوترات في بقاع كثيرة من العالم، بالتوازي مع تنامي اتجاهات تركز على أهمية استحضار الرؤية الدينية للقضايا التنموية واستخدامها في سبيل التوعية وتطوير الخطاب الديني داخل كل دين عبر مؤسساته ومنابره وامتداداته وتوظفيها أيضا في تطور الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وتشكيل الرأي العام المحلي والدولي الفاعل في الخدمة والتنمية الإنسانية ".



ولفت إلى أن الحضور المسيحي في معظم البلدان العربية يعود إلى نشأة الديانة المسيحية في بداية السنين الأولى الميلادية، ويشهد التاريخ بكل مراحله على وجود جماعات مسيحية عربية فيمختلف مناطق الشرق، وبمجيء الإسلام بداية القرن السابع ميلاديا، بدأ تاريخ مشترك جمعبين المسيحيين والمسلمين في الشرق العربي، وحضارة مشتركة ورثت جميع الحضارات السابقة في هذه البلاد، حيث كانت حضارة بابل والحضارة الفرعونية أولى حضارات التاريخ".



وأضاف عيسى: "أدت خبرة وتجارب الماضي بالمسيحيين والمسلمين إلى الانصهار في بوتقة واحدةهي الحضارة العربية، مع احتفاظ كل منهم بأصالته الدينية وخصوصيات عاداته وتقاليده، ويشكل هذا التراث الحضاري المشترك ضمانا لاستمرارية التفاعل الذي يواجه اليوم مستجدات لابد من استيعابها، وإمكانيات لا بد من بلورتها، وتحديات لابد من مواجهتها، وهذا كله يفتح الأبواب واسعة أمام مستقبل هذه الخبرة بكل حيويتها وأصالتها".



وتابع: "استمرار التعايش الايجابي في الغالب الأعم من الدول العربية، وتمتع المسيحيين بحريات العبادة والنشر والكتابة واستخدام القنواتالإذاعية والتلفزيونية في معظم الدول العربية بما فيها بلدنا فلسطين، وتضائل القيود أمام وصول المسيحيين إلى معظم وظائف الدولة ومراتبها، وخصوصا في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا".



واستطرد عيسى: "كما أن حسن العلاقة بين المراجع الدينية المسيحية والإسلامية في جميع الدول العربية، وقيام هذه المراجع بتطويق أي حادث سلبي يطرأ على مسيرة العلاقات بين المسيحيين والمسلمين وتعمق القناعة لدى الشريك المسلم بان المسيحية العربية شريك أساسي في العيش والمصير، وجسر حوار مع الغرب يمكن للإسلام العربي أن يستفيد منه إيجابا ".



وبين أن أهم نقطة سلبية التي يجب العمل على تجاوزها بتعاون وتضافر الطرفين تكمن باستمرارالجهل الواسع بدين الأخر في عقائده وممارساته ونمط حياة أبنائه، والجهل، يغذي تصورات مغلوطة ويصور الأخر على نحو قسوة ومخالف لصورته الحقيقية، ولتجاوز هذه الظاهرة، علينا أن نبلغ كمسيحيين المسلمين مرحلة المواطنة الكاملة بين المسلمين والمسيحيين، والمواطنة التي تستلزم مساواة في لحقوق والواجبات، مساواة أمام القانون وفي الواقع".



وقال عيسى: "المواطنة تنتفي فكرة الأكثرية والأقلية، وتنتفي فكرة القوى والضعف، فكرةالأصيل والوافد، في المواطنة، يعيش الجميع كرامتهم ويسهمون في نهضة بلادهم والدفاع عنها، في المواطنة تعود كرامة الإنسان ككائن رفعه الله تعالى على جميع الكائنات وأودع فيه روحه، وأقامه سيدا على الأرض".



وشدد، "ما يعانيه المسيحيون العرب يعانيه في الوقت نفسه المسلمين العرب، وإن هذه المعاناة أيا تكن أسبابها، تشكل حافزا لعمل إسلامي مسيحي مشترك يحافظ على الحضور المسيحي العربي في النسيج الاجتماعي العام، ويحافظ على ما يميز به من تنوع وتعدد على أرضية مصالح الوطن ووحدته".



ونوه عيسى، "أكبر مثال على التعايش المسيحي الإسلامي كانت القدس وما تزال كسابق عهدها قبلة للأنظار وملتقى الحضارات ومهبطا للأديان ال سماوية الثلاث (اليهودية، المسيحية والإسلام)، وتتجلى مظاهر الإخاء الديني في فلسطين بتعانق الجوامع والكنائس في مظهرساحر قل نظيره في العالم، فمن يقصد فلسطين يسمع امتزاج أصوات المؤذنين مع قرع أجراس الكنائس، حيث يعيش المسيحيون مع المسلمين جنبا إلى جنب في جو أخوي فريد من نوعه".