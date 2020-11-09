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العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، العثور على 112 جثة في مقابر جماعية متفرقة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد قال توفيق: "سبق أن اكتشفنا 14 جثة في 5 مقابر جماعية الخميس الماضي، و3 جثث أخرى في الموقع رقم 5 لاحقاً".

وأوضح أنه رغم عدم استكمال عمليات التثبت من هويات الجثث المكتشفة، إلا أنه يمكن القول أن معظم الجثث وجدت بملابس مدنية.

وأكد توفيق، أنه تم التعرف على العديد من جثث النساء، وتابع: "في أعمال البحث السابقة وجدنا مقبرة جماعية فيها 4 نساء، وفي مقبرة جماعية أخرى وجدنا 8 جثث دفنت معا، بينها 3 لنساء" مشيراً إلى معلومات متضاربة حول مقابر جماعية في 16 نقطة في ترهونة.

وقال: "استكملنا أعمال البحث في 6 نقاط محددة سابقاً، وستواصل فرقنا أعمال البحث في بقية النقاط، وفقاً لما وصلنا من معلومات عن مواقع المقابر".

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