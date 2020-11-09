عربي

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية
عمرو موسى
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى: إن هناك موضوعات كثيرة، تحتاج إلى شرح للإدارة الأمريكية الجديدة، مثل سد النهضة، والأزمة الليبية، وسوريا، والقرن الإفريقي.

ووفق صحيفة (الوطن) المصرية، فقد ذكر موسى أن "الولايات المتحدة، ما زالت مقاربتنا لها قائمة، ونحتاج إلى مساعدتها، ومصر لجأت للاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة".

وأوضح أن "ملف سد النهضة متوسط المدى، وهناك ملفات كثيرة تحتاج مصر لطرحها على الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأشار موسى إلى أن نتائج الانتخابات الجديدة فى أمريكا، وضعت على عاتق مصر "مسؤولية كبيرة، لإعادة التفاهم وطرح السياسية المصرية، والمصلحة المصرية، والمصلحة الإقليمية".

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