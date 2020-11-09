شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سجن الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) من بلدة حبلة جنوب قلقيلية لمدة عشرة أشهر.

وقال والد الأسير مرداوي: "إن قرار المحكمة الإسرائيلية، جاء بعد عدة جلسات عقدت مؤخراً".

ولفت مرداوي إلى أنه نجله اعتقل بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر على (معبر الكرامة) أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

وذكر مرداوي، بأن قوات الاحتلال، قامت فور اعتقال نجله الصحفي، بتحويله إلى مركز تحقيق (بيتح تكفا)، ومددت مخابرات الاحتلال، اعتقاله عدة مرات.

وفي الآونة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين بينهم طارق أبو زيد، وعبد الرحمن الظاهر.

ورصدت لجنة دعم الصحفيين 68 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر واحد، منها 48 انتهاكًا إسرائيليًا، و10 داخليًا.
 
وقالت اللجنة في بيان لها: "إن قوات الاحتلال، واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق بحرية الرأي والتعبير".
 

وأشارت إلى تسجيل أكثر من (10) حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وطمس جرائم الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.

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