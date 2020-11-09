إدارة ترامب ترفض التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي بالعمل

ترامب وبايدن

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أن البيت الأبيض، رفض التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، ببدء العمل رسمياً هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن ترامب لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته.



وقالت وسائل إعلام أميركية، من بينها (واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ومحطة إن بي سي): إن مديرة إدارة الخدمات العامة، قد رفضت التوقيع على الخطاب المطلوب.



وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن مديرة الوكالة لم توقع على الخطاب، تماشياً مع رفض الرئيس ترامب التنازل عن الانتخابات، وليس لديها أي خطط فورية للقيام بذلك



وقد يؤدي هذا الإجراء إلى أول تأخير للمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية في التاريخ الأميركي الحديث، باستثناء عام 2000، عندما قررت المحكمة إعادة فرز الأصوات بين أل غور وجورج دبليو بوش، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.