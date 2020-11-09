دولي

إدارة ترامب ترفض التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي بالعمل

إدارة ترامب ترفض التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي بالعمل
ترامب وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أن البيت الأبيض، رفض التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، ببدء العمل رسمياً هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن ترامب لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته.

وقالت وسائل إعلام أميركية، من بينها (واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ومحطة إن بي سي): إن مديرة إدارة الخدمات العامة، قد رفضت التوقيع على الخطاب المطلوب.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن مديرة الوكالة لم توقع على الخطاب، تماشياً مع رفض الرئيس ترامب التنازل عن الانتخابات، وليس لديها أي خطط فورية للقيام بذلك

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى أول تأخير للمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية في التاريخ الأميركي الحديث، باستثناء عام 2000، عندما قررت المحكمة إعادة فرز الأصوات بين أل غور وجورج دبليو بوش، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

أخبار ذات صلة

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل

الرئيس الإيراني: فوز بايدن فرصة للعدول عن سياسة ترامب المؤذية

الرئيس الإيراني: فوز بايدن فرصة للعدول عن سياسة ترامب المؤذية

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت &#34;نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة&#34;

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة"

وزير إسرائيلي يُحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط

وزير إسرائيلي يُحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط

شاهد: موكب ترامب يُغادر البيت الأبيض دون معرفة الوجهة

شاهد: موكب ترامب يُغادر البيت الأبيض دون معرفة الوجهة

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة

وثائق سرية تكشف ترقية أردوغان لعقيد تركي مرتبط بعصابات

وثائق سرية تكشف ترقية أردوغان لعقيد تركي مرتبط بعصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطلع برلمانات العالم على جريمة الاحتلال بهدم قرية حمصة

المجلس الوطني الفلسطيني يُطلع برلمانات العالم على جريمة الاحتلال بهدم قرية حمصة

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

قيادي بـ (حماس): التطبيع خطيئة سياسية ومشاركة للاحتلال في جرائمه

قيادي بـ (حماس): التطبيع خطيئة سياسية ومشاركة للاحتلال في جرائمه

منوعات

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

عربي

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا