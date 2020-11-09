الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

بشرى الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، من سكان البيرة على حاجز طيار على طريق (يتسهار)، جنوب مدينة نابلس، ونقلتها إلى مكان مجهول.



وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسيرة المحررة الطويل نهاية تموز/ يوليو الماضي، بعد قضائها 8 شهور في سجون الاحتلال.



واعتقلت بشرى الطويل أول مرة عام 2011، وحُكمت 16 شهرًا قضت منها ستة أشهر، وخرجت ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011، ليعاد اعتقالها مرة أُخرى في تموز/ يوليو من العام 2014، وحكمت بالسجن عشرة أشهر، هي تكملة حكمها السابق قبل الإفراج عنها في الصفقة.



وكان الاعتقال الثالث في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 لثمانية أشهر إداري، أما الاعتقال الأخير كان في العاشر من كانون الأول/ دبسمبر عام 2019.



وعانت عائلة الطويل من استهداف الاحتلال لها من خلال الاعتقالات المتتالية، فقد تم اعتقال والديها عدة مرات في السابق، وقضى والدها ما مجموعه 14 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت والدتها في 8 شباط/ فبراير 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط/ فبراير 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.