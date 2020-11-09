شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل
بشرى الطويل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، من سكان البيرة على حاجز طيار على طريق (يتسهار)، جنوب مدينة نابلس، ونقلتها إلى مكان مجهول.

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسيرة المحررة الطويل نهاية تموز/ يوليو الماضي، بعد قضائها 8 شهور في سجون الاحتلال.

واعتقلت بشرى الطويل أول مرة عام 2011، وحُكمت 16 شهرًا قضت منها ستة أشهر، وخرجت ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011، ليعاد اعتقالها مرة أُخرى في تموز/ يوليو من العام 2014، وحكمت بالسجن عشرة أشهر، هي تكملة حكمها السابق قبل الإفراج عنها في الصفقة.

وكان الاعتقال الثالث في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 لثمانية أشهر إداري، أما الاعتقال الأخير كان في العاشر من كانون الأول/ دبسمبر عام 2019.

وعانت عائلة الطويل من استهداف الاحتلال لها من خلال الاعتقالات المتتالية، فقد تم اعتقال والديها عدة مرات في السابق، وقضى والدها ما مجموعه 14 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت والدتها في 8 شباط/ فبراير 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط/ فبراير 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

تراجع طفيف للدولار مقابل الشيكل

تراجع طفيف للدولار مقابل الشيكل

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين مستوطنات الضفة

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين مستوطنات الضفة

طالع الحالة الجوية طوال الأسبوع في فلسطين

طالع الحالة الجوية طوال الأسبوع في فلسطين

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

حنا عيسى: الحوار المسيحي الإسلامي يؤصل المواطنة والهوية العربية

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن بحق الصحفي مجاهد مرداوي

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر (فتح)

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

قيادي بـ (حماس): التطبيع خطيئة سياسية ومشاركة للاحتلال في جرائمه

قيادي بـ (حماس): التطبيع خطيئة سياسية ومشاركة للاحتلال في جرائمه

بسبب (كورونا).. اقتصار العمل على الحد الأدنى بمحكمة جنين الاثنين والثلاثاء

بسبب (كورونا).. اقتصار العمل على الحد الأدنى بمحكمة جنين الاثنين والثلاثاء

منوعات

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

عربي

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا