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بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها، وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وعبر حسابه بموقع (تويتر)، فقد دعا بن جاسم دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية إلى "إعادة النظر في سياساتها المتخذة غالباً من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا"، مشدداً على  ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها، وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وأضاف: "عادة ما ينشغل العرب دولاً وشعوباً في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية، بتوقعات وتحليلات، لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطياً كان أم جمهورياً".

وقال بن جاسم: "بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً، يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس، الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق: "نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض، بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا، ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة، الحصار المفروض على بلدي، والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق".

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