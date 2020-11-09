تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

تركي الفيصل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً: إن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يدرك مصالح بلاده في المنطقة، وأن الرياض تبقى أكبر شريك استراتيجي لواشنطن بالمنطقة.



وأضاف الفيصل، وفق ما نقلت شبكة (سكاي نيوز عربية) أن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة، بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".



وشدد على متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وذكر أن السعودية، تعد أكبر شريك استراتيجي في المنطقة.



وذكر الفيصل أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين؛ لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة، وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر تنظيمي الدولة والقاعدة.



وأكد الفيصل على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية، جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط بهذه العلاقات، حسب تغير الأوضاع، ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها: إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني.