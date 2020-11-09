قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الشقيقين مصعب وصلاح الزغير، خلال اقتحام منزليهما في الخليل.



وأفادت مصادر عائلية، بأن المعتقلين هما أسيران محرران، وجرى اعتقالهما بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.