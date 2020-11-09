دولي

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نفى جيسون ميلر، ممثل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة التقارير الإعلامية، التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنير، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وكتب ميلر على (تويتر): "هذه القصة ليست صحيحة، نظراً للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة، والمخالفات الخطيرة في التصويت، والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية".

يذكر، أن شبكة (سي إن إن) تحدثت في وقت سابق، بأن كوشنر تواصل مع ترامب، ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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