دولي

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل

(تويتر): ترامب مستخدم عادي اعتباراً من يناير المقبل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (تويتر): إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للمنصة، عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن، مهام منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير.

ووفق شبكة (رويترز) فإن (تويتر) وضع تحذيراً يقول: "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها، والصادرة عن زعماء العالم، والتي كانت ستحذف لولا ذلك.

وبدلاً من الحذف، عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يكتب فوقها، وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين.

وقال متحدث باسم (تويتر): "هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب، وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم".

وكانت الشركة، قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب ترامب، منذ انتخابات الرئاسة، التي جرت يوم الثلاثاء لاحتوائها على "ادعاءات" لا أساس لها عن تزوير الانتخابات، حسب (تويتر).

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