طالع الحالة الجوية طوال الأسبوع في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدًا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .





أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .