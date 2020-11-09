إغلاق 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات خلال 48 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة مباحث (كورونا) إنها أغلقت خلال 48 ساعة الماضية، 61 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات، من بينها صالتي ألعاب رياضية "جيم".



ولفتت إلى أنها أوقفت 73 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.



كما أوقفت المباحث 40 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 32 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها خمسة تجمعات أفراح.