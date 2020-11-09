11 قتيلاً في هجوم لتنظيم الدولة قرب بغداد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قتل 11 شخصاً وأصيب ثمانية آخرون بجروح، في هجوم مسلح لتنظيم الدولة على أحد أبراج المراقبة، بمنطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية، بغداد.



ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فقد تعرض برج مراقبة للجيش العراقي، والحشد العشائري، لهجوم في الرضوانية، مما أدى لمقتل 11 منهم.