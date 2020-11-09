الرئيس الإيراني: فوز بايدن فرصة للعدول عن سياسة ترامب المؤذية

حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأحد، أن فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشكل "فرصة" لواشنطن للتعويض عن "أخطاء" عهد دونالد ترامب، الذي اعتمد سياسة ضغوط وعقوبات اقتصادية قاسية حيال إيران.



وقال روحاني، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، إن "سياسة الإدارة الأمريكية المؤذية والخاطئة في الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مدانة من قبل الناس في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا لقيت معارضة من سكان هذا البلد (الولايات المتحدة) في الانتخابات الأخيرة".



وأضاف: "الآن ثمة فرصة للإدارة الأمريكية المقبلة للتعويض عن الأخطاء السابقة، والعودة إلى مسار احترام الالتزامات الدولية"، وفق ما نقل موقع (عربي 21).



واتبع ترامب الذي تولى الحكم مطلع العام 2017، سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، لا سيما منذ قراره الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي في 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.



