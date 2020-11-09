الجزائر يسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات فيروس (كورونا)

وفرضت الحكومة الجزائرية خلال الأيام الأخيرة، إجراءات مشددة في العديد من محافظات البلاد بينها الجزائر العاصمة، بعد ارتفاع مستمر في عدد الإصابات.



رام الله - دنيا الوطنسجل الجزائر يوم الأحد، ارتفاعاً حاداً في إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 12 حالة وفاة و670 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2048، والإصابات إلى 62051.كما تماثل 254 شخصا للشفاء في اليوم الماضي ليرتفع عدد المتعافين إلى 42037، فيما يرقد 63 مريضا في وحدات العناية المركزة.