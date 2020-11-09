دولي

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة"

رئيس أمريكي أسبق: الانتخابات كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة"
الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، يوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفق ما أعلنه في بيان.

وأضاف السياسي الجمهوري إن بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأمريكية كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة".

ومضى يقول: إن الرئيس دونالد ترامب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وفاز بايدن بأصوات كبار الناخبين العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، منهيا بذلك أربعة أيام من الإثارة الشديدة، ولينطلق أنصاره في احتفالات صاخبة بالمدن الكبرى.

وقال بايدن أمام أنصاره في خطاب النصر في مرآب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير: "لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ومقنعا".

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