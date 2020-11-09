



كما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723.



وأشار التقرير الى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت وصل إلى 1323296، بينها 213269 فحصا في المطار.









رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان يوم الأحد، 1139 إصابة جديدة ب​فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 94236 حالة، ما كشف عنه تقرير لوزارة الصحة.