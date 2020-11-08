قيادي بـ "حماس": التطبيع خطيئة سياسية ومشاركة للاحتلال في جرائمه





وأضاف صلاح: "أن تطبيع المطبعين هو مشاركة للمحتل في جرائمه وعدوانه، وهو خيانة وغدر بالشهداء والأسرى والمرابطين في الأقصى، بل هو خيانة في حق شعوبهم التي قدمت لفلسطين وضحت لأجلها بالغالي والنفيس على مدى عقود كثيرة".



وحيا رئيس حماس بالخارج، الدول والمنظمات والهيئات والشخصيات والأفراد الذين رفضوا التطبيع من علماء وبرلمانيين وإعلاميين ورياضيين وفنانين، مشيراً إلى أن قضية فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية تمر بأوقات فارقة، إذ استهدفتها (صفقة القرن) وخطة الضم وهجمة التطبيع.



وشدد على أن "القدس التي استهدفها الاحتلال الصهيوني والجبروت الأمريكي بالتهويد والهدم واقتحامات المستوطنين لمسجدها الأقصى، وبإعلانها عاصمة للكيان المغتصب، لا زالت باقية صامدة، وأهلها يقاومون بكل ما آتاهم الله من قوة وثبات".



ونبه صلاح الى أن القدس أمانة في أعناقنا جميعا، وهي رافعة لقضايا الأمة كلها، فهي ترفع من يرفعها وتخفض وتذل من يخذلها ويتآمر عليها.



وقال:" الأمة أمامها كثير من العمل والجد والاجتهاد لتكون شريكة في شرف الجهاد لتحرير المقدسات والأوطان من خلال العمل الجاد والمتواصل".



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حركة حماس في منطقة الخارج، ماهر صلاح، أن التطبيع جريمة أخلاقية، وخطيئة سياسية، وتعبير عن هزيمة المطبعين، وشعورهم بالذل والهوان، وهو كذلك قصر نظر وخداع للنفس وإيهام للذات.جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح اليوم الثاني من مؤتمر الرواد الإلكتروني الأول الذي يعقده الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.