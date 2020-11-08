"النضال الشعبي" بمحافظة طوباس تُدين هدم الاحتلال مساكن بحمصة البقيعة بالأغوار

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طوباس، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساكن المواطنين في حمصة البقيعة بالأغوار.جاء ذلك، خلال اجتماع لها في محافظة طوباس، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة، حكم طالب، وسكرتير الجبهة في محافظة طوباس، بسام مسلماني.وطالب حكم طالب المجتمع الدولي لضرورة اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال والعدوان؛ لوقف ممارساتها اللاشرعية، وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الأعمال الاستيطانية السرطانية التي تسابق الوقت لفرض إرادة وهيمنة الاحتلال على الأرض.وفي اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قال: إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم خيام المواطنين ومساكنهم في خربة حمصة البقيعة بالأغوار المحتلة، يأتي في سياق السياسية الإسرائيلية الممنهجة، والتي تستهدف الأرض والإنسان بالمحافظة.كما أضاف، أن الإحتلال الإسرائيلي، يسعى متعمداً لإفراغ الأرض من ساكنيها، كما اعتبر عملية الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال، هي الأكبر، حيث دمرت 11منزلاً يسكن فيها 73 شخصاً بينهم 41 طفلاً، كما دان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة التراكتورات الزراعية في خربة ابزيق؛ لمنع المواطنين من زراعة أراضيهم.وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الأوضاع التنظيمية والتحضيرات لعقد الكونفرنس الوطني العام، وتم استعراض ومناقشة الوثائق الداخلية، وخاصة الورقة السياسية والورقة التنظيمية.