شؤون فلسطينية

الخليل: البكري يُسلم معدات طبية لمشافي المحافظة الحكومية

الخليل: البكري يُسلم معدات طبية لمشافي المحافظة الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، سلمت مؤسسة العمل ضد الجوع (ACF) ممثلة بمديرها في الضفة الغربية السيد محمد العمايرة، وطاقم المؤسسة، معدات طبية وصحية ومولدات أكسجين لصالح المشافي الحكومية والعيادات الصحية التي تقدم الخدمة لمرضى (كورونا)، اليوم الأحد في مقر المحافظة، وهي "مشفى عالية، مشفى دورا، عيادات شيوخ العروب، عيادة تل الرميدة والسلايمة، مركز طوارئ سعير والشيوخ".

تم التسليم بحضور مدراء مديريات الصحة الأربع في المحافظة، مدراء المشافي الحكومية التي تقدم الخدمة لمرضى (كورونا) ومدير ملف المساعدات في المحافظة، ايمان أبو عريش. 

تم توريد هذه المواد، تلبيةً لاحتياجات العيادات والمشافي الحكومية وبناءً على طلب مدراء الصحة.

أكد المحافظ البكري على أهمية هذه المعدات لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيداً بدور المؤسسة ومساهمتها خلال الجائحة بتزويد القطاع الصحي في المحافظة بالاحتياجات اللازمة، ومثمناً دورها وشراكتها مع المؤسسات المحلية؛ لتلبية هذه الاحتياجات.

يذكر، أن هذه المستلزمات قدمتها مؤسسة العمل ضد الجوع ضمن مشروع "دعم قدرات القطاع الصحي ومقدمي الرعاية والخدمات لمواجهة جائحة (كورونا) من خلال تزويد مواد تعقيم وتنظيف وحماية شخصية ومستلزمات طبية" المنفذ من قبل المؤسسة وبتمويل شركة (الأفيس) إحدى شركات القطاع الخاص بأسبانيا.


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