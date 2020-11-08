(أونروا): أمر الدراسة للمرحلة الابتدائية بالقطاع يخضع للدراسة ولا موعد محدداً لذلك

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد: إن أمر الدراسة للمرحلة الابتدائية في القطاع، يخضع للدراسة، و"لا موعد محدداً لذلك".



وأوضح رئيس برنامج التعليم بـ (أونروا)، فريد أبو عاذرة، أن (أونروا) لم تقرر بعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية، والأمر يخضع للدراسة، ولا موعد محدداً لذلك، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى).



وأفادت وزارة التربية والتعليم، بغزة، باستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي، وخلال أيام ستستأنف العملية التعليمية في كافة مناطق القطاع.



رام الله - دنيا الوطن