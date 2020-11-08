مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية شرق رام الله

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت مجموعات استيطانية اليوم الأحد، ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي منطقة رأس التين الواقع إلى الشرق من مدينة رام الله.



وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين شرعوا بأعمال تجريف ووضع بعض الخيام تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.



و"رأس التين" هو تجمع سكاني رعوي يوجد به مدرسة ابتدائية تواجه خطر الهدم من قبل سلطات الاحتلال.



وتم افتتاح المدرسة قبل قرابة الشهرين مع مطلع العام الدراسي الجديد، بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي، لطم الاحتلال أخطر بهدمها بدعوى عدم الترخيص.