سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات موزعة في بديا، وسلفيت والزاوية، وديراستيا، وسرطة، وكفل حارس، وحارس.
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الأحد، إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم الأحد ما لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى الإغلاق.
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