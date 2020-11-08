سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات موزعة في بديا، وسلفيت والزاوية، وديراستيا، وسرطة، وكفل حارس، وحارس.





قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الأحد، إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم الأحد ما لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى الإغلاق.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.