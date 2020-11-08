شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على شركة (جوال) شمال القطاع

الشرطة بغزة تُصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على شركة (جوال) شمال القطاع
اعتداء مواطنين على شركة جوال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشرطة بغزة مساء اليوم الأحد، بياناً بشأن حادثة الاعتداء على شركة (جوال) شمال القطاع.

وأكدت البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل القطاعات والمؤسسات والشركات كافة، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين.

كما أكدت الشرطة حرصها على صون حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وفق القانون، ودون مساس أو اعتداء على أي جهة كانت

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تابعت الأجهزة الشرطية، ما وقع اليوم من احتجاج بعض المواطنين أمام مقر شركة (جوال) في محافظة شمال غزة، واتخذت الإجراءات القانونية، تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة، تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين.

وبهذا الصدد، تؤكد الشرطة، على التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل القطاعات والمؤسسات والشركات كافة، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين، وفي ذات الوقت، تؤكد الشرطة حرصها على صون حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وفق القانون، ودون مساس أو اعتداء على أي جهة كانت.

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