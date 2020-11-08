بإذن رسمي.. طائرة إسرائيلية تجتاز للمرة الأولى المجال الجوي للسودان

رحلة الطائرة الإسرائيلية - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اجتازت طائرة إسرائيلية، للمرة الأولى، بإذن رسمي، اليوم الأحد، المجال الجوي للسودان.



ووفق قناة (كان): فإنه لأول مرة، طائرة إسرائيلية، تابعة لشركة "إلعال" اجتازت اليوم المجال الجوي للسودان، بإذن رسمي، مضيفة: أن الرحلة أقلعت إلى أوغندا.



يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين، من الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، برعاية أمريكية.