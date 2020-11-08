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بإذن رسمي.. طائرة إسرائيلية تجتاز للمرة الأولى المجال الجوي للسودان

بإذن رسمي.. طائرة إسرائيلية تجتاز للمرة الأولى المجال الجوي للسودان
رحلة الطائرة الإسرائيلية - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اجتازت طائرة إسرائيلية، للمرة الأولى، بإذن رسمي، اليوم الأحد، المجال الجوي للسودان.

ووفق قناة (كان): فإنه لأول مرة، طائرة إسرائيلية، تابعة لشركة "إلعال" اجتازت اليوم المجال الجوي للسودان، بإذن رسمي، مضيفة: أن الرحلة أقلعت إلى أوغندا.

يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين، من الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، برعاية أمريكية.

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