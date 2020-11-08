بإذن رسمي.. طائرة إسرائيلية تجتاز للمرة الأولى المجال الجوي للسودان
رام الله - دنيا الوطن
اجتازت طائرة إسرائيلية، للمرة الأولى، بإذن رسمي، اليوم الأحد، المجال الجوي للسودان.
ووفق قناة (كان): فإنه لأول مرة، طائرة إسرائيلية، تابعة لشركة "إلعال" اجتازت اليوم المجال الجوي للسودان، بإذن رسمي، مضيفة: أن الرحلة أقلعت إلى أوغندا.
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين، من الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، برعاية أمريكية.
اجتازت طائرة إسرائيلية، للمرة الأولى، بإذن رسمي، اليوم الأحد، المجال الجوي للسودان.
ووفق قناة (كان): فإنه لأول مرة، طائرة إسرائيلية، تابعة لشركة "إلعال" اجتازت اليوم المجال الجوي للسودان، بإذن رسمي، مضيفة: أن الرحلة أقلعت إلى أوغندا.
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين، من الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، برعاية أمريكية.
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