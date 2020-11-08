سلطات الاحتلال ترفض إجراء عمليات جراحية للأسيرة الجعابيص

إسراء الجعابيص

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال رفض طلب الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص إجراء عمليات جراحية للحروق الشديدة التي أصابتها وقت اعتقالها قبل أعوام.



وأفادت جمعية واعد للأسرى بأن الأسيرة الجعابيص بحاجة ماسة لعدة عمليات جراحية عاجلة تخفف من الآلام التي تعاني منها بسبب الحروق.



والأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص (36 عاما) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، متزوجة وأم لطفل تقضي حكماً بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة محاولة قتل جندي اسرائيلي، وذلك بعد أن انفجرت أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في11 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وهي في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا.



وتسبب الانفجار ببتر أصابع إسراء وحروق التهمت 50% من جسدها وهي بحاجة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي.