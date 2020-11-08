العاهل السعودي وولي عهده يُهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

الملك سلمان وجو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بياناً أكدت فيه، أن "خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، يهنئان السيد جوزيف بايدن، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية."



كما نشرت الوكالة، بياناً آخر هنآ فيه "معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية."