عاجل

  • ترمب عبر (تويتر):منذ متى يقرر الإعلام المنحاز هوية رئيسنا المقبل ولقد تعلمنا الكثير خلال الأسبوعين الماضيين

عربي

(سانا): مقتل أربعة جنود أمريكيين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة دير الزور

(سانا): مقتل أربعة جنود أمريكيين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة دير الزور
القوات الأمريكية في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أمريكيين، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة "مركدة" على طريق الحسكة، دير الزور.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم.

ووفق (سانا) فإن القوات الأمريكية تسيطر على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها هناك.

ولم تؤكد أو تنف واشنطن هذا الحادث حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 201 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 201 منشأة

قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأمن الوقائي&#34; يضبط مواد مخدرة غرب سلفيت

"الأمن الوقائي" يضبط مواد مخدرة غرب سلفيت

الكيلة: علاقتنا بالمستشفيات الأهلية والخاصة تكاملية ونحن في الطريق الصحيح لتوطين الخدمات

الكيلة: علاقتنا بالمستشفيات الأهلية والخاصة تكاملية ونحن في الطريق الصحيح لتوطين الخدمات

جوال تصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع

جوال تصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع

أبو مرزوق: إدارة ترامب ذهبت بتطرفها ووقاحتها وبعدائها لشعبنا

أبو مرزوق: إدارة ترامب ذهبت بتطرفها ووقاحتها وبعدائها لشعبنا

اشتية: (كورونا) عصفت بالقطاعين العام والخاص ونعمل لعلاج أثارها الاقتصادية

اشتية: (كورونا) عصفت بالقطاعين العام والخاص ونعمل لعلاج أثارها الاقتصادية

الأوقاف: إغلاق مسجد الرباط ببيت لحم بعد إنتشار (كورونا) بين المصلين

الأوقاف: إغلاق مسجد الرباط ببيت لحم بعد إنتشار (كورونا) بين المصلين

منوعات

شاهد: رانيا يوسف تشكر مروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي