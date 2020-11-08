(سانا): مقتل أربعة جنود أمريكيين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة دير الزور

ولم تؤكد أو تنف واشنطن هذا الحادث حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أمريكيين، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة "مركدة" على طريق الحسكة، دير الزور.وأشارت إلى أن القوات الأمريكية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم.ووفق (سانا) فإن القوات الأمريكية تسيطر على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها هناك.