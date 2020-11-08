"الخارجية": تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 288، دون تسجيل إصابات جديدة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، بـ (كورونا) للمواطن محمود سعيد فرج بلال (76 عاماً)، لترتفع عدد حالات الوفاة الى 100 حالة.



وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن خليل الريان (65 عاماً)، وهو يعمل في سفارتنا، لترتفع حالات الوفاة الى 4.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن عثمان بدر (54 عاما)، لترتفع عدد حالات الوفاة الى ثمانية.



وأشار الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي لتبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.



وأعلنت الخارجية مغادرة دفعتين جديتين من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الى إسطنبول وفرانكفورت.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم.