الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 201 منشأة



وتم زيارة ومتابعة 201 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 183 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد.