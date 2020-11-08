قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووزعت الإصابات، في مدينة قلقيلية، بواقع عشر إصابات، و"اماتين، بواقع إصابتين، و"حبلة" إصابة واحدة، و"جيت" إصابة واحدة.





وأضافت: أن ثماني حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) تعافت، وذلك من فضل الله وكرمه، لبصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 8/10/2029 ،101 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة من المخالطين.