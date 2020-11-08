قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة من المخالطين.
ووزعت الإصابات، في مدينة قلقيلية، بواقع عشر إصابات، و"اماتين، بواقع إصابتين، و"حبلة" إصابة واحدة، و"جيت" إصابة واحدة.
وأضافت: أن ثماني حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) تعافت، وذلك من فضل الله وكرمه، لبصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 8/10/2029 ،101 إصابة نشطة.
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