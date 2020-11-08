سلفيت: إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الأحد، إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم الأحد ما لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى الإغلاق.
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الأحد، إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم الأحد ما لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى الإغلاق.
وأكد في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والابتعاد عن التجمعات مع ارتداء الكمامات.
وأضاف: سنتشدد بإجراءاتنا ضد كل من لا يلتزم، فسلامتكم تعتبر أولى أولوياتنا.
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