سلفيت: إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم





وأكد في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والابتعاد عن التجمعات مع ارتداء الكمامات.





وأضاف: سنتشدد بإجراءاتنا ضد كل من لا يلتزم، فسلامتكم تعتبر أولى أولوياتنا.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الأحد، إعادة فتح بلدتي الزاوية وديراستيا بدءاً من مساء اليوم الأحد ما لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى الإغلاق.