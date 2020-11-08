جيش الاحتلال يبدأ مناورة أمنية بمنطقة المستوطنات القريبة من شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غداً الاثنين، مناورة في منطقة المستوطنات القريبة من شمال قطاع غزة.
يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غداً الاثنين، مناورة في منطقة المستوطنات القريبة من شمال قطاع غزة.
ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، فإن قوات الجيش تبدأ غداً الاثنين، وحتى الاثنين المقبل، مناورة أمنية في منطقة المستوطنات القريبة من شمال قطاع غزة.
وأضاف: سيتخلل المناورة حركة نشطة لقوات الجيش، وقد يسمع دوي إطلاق نار وانفجارات.
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